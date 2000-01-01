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Мебельный Интернет-магазин Gomebel

Gomebel специализируется на продаже высококачественной мебели от ведущих мировых производителей. Широкий ассортимент отечественной и импортной продукции, высокое качество, приемлемые цены – все это про товары интернет-магазина Gomebel.

Ассортимент

Чтобы покупатель смог выбрать наиболее подходящий себе вариант, наш интернет магазин Gomebel представляет несколько тысяч наименований мебели всех стилей и расцветок. В наличии как предметы классики, так и редкая для ценителей прекрасного. Вне зависимости от вкусовых предпочтений покупателя, он сможет с легкостью найти то, что ему нужно.

Качество продукции

Вся представленная на сайте магазина продукция проходит жесткий контроль качества: никаких подделок или некачественных предметов – только самое лучшее, что можно найти в интернете или реальных магазинах. Качество продукта не даст даже малейшего повода беспокоиться о прочности и надежности приобретенного товара.

Ценовая политика

Магазин Gomebel представляет товары всех ценовых категорий: в наличии имеются как бюджетные варианты, так и уникальные предметы, способные с первого взгляда обворожить покупателя. Вне зависимости от ценовой категории, клиент получит товар высокого качества, присущего лучшим товарам.

Широкий спектр продукции

В нашем магазине Вы найдете массу различных предметов мебели, начиная от столов и стульев, и заканчивая садовыми качелями и плетеными диванами. Уверены, что любой посетитель сайта сможет найти у нас то, что он ищет: к примеру, для заказа доступны игровые кресла от ведущих производителей, а также уникальные кровати-машины, которые понравятся детям.

Удобство покупки

Оформив заказ на нашем сайте, товар будет в кратчайшие сроки доставлен вам, а затем, при необходимости, установлен в квартире профессиональной командой, много лет занимающейся сборкой и установкой мебели. Они не только помогут занести в дом, но и правильно соберут ее, чтобы покупатель мог насладиться приобретенным товаром.

Быстрая доставка

Купив мебель в нашем магазине, Вы сможете сами выбрать удобный день доставки: это позволит избежать неприятной ситуации, когда принять заказ нужно в неподходящее время. Менеджеры свяжутся с вами в течение нескольких минут после заказа и согласуют все детали, а в назначенный день мы не будем беспокоить вас звонками: за 2-3 часа до доставки придет соответствующее СМС-сообщение. Клиент может попросить напомнить ему о времени доставки за несколько дней до назначенной даты.
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